KKTC'de salgında üst üste ikinci gün vaka rekoru - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 720 yeni vaka tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

KKTC'de korona virüs salgınında son 24 saatte toplam 22 bin 824 test yapıldı. Tamamı yerel olmak üzere 720 pozitif vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Toplam vaka sayısı da 38 bin 370'e yükseldi. Vakaların 357'si Lefkoşa'da, 107'si Girne'de, 222'si Gazimağusa'da, 10'u Güzelyurt'ta, 10'u İskele'de ve 14'ü Lefke'de kaydedildi. Salgında son 24 saatte 1 kişi korona virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 143'e ulaştı. Son 24 saatte 229 kişi ise taburcu edildi. Yoğun bakımda ise 10 hastanın tedavisi sürüyor.

KKTC'de günlük vaka sayısında son rekor, 700 ile dün kırılmıştı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)