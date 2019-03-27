Son Dakika Haberleri: KKTC'de Sanatçı Özgöçmen'in Öldürülmesi

KKTC'de Sanatçı Özgöçmen'in Öldürülmesi

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, geçen eylül ayında öldürülen sanatçı Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Muhammed Salman'ın KKTC'ye iade edilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne çağrıda bulundu.

KKTC'de Sanatçı Özgöçmen'in Öldürülmesi, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, geçen eylül ayında öldürülen sanatçı Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Muhammed Salman'ın KKTC'ye iade edilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne çağrıda bulundu.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özgöçmen cinayetinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammed Salman'ın, Güney Kıbrıs'a kaçtığı ve Limasol'da Rum polisi tarafından yakalandığının ilgili tüm kesimlerce bilindiği belirtildi.

Bugün itibarıyla cinayetin katil zanlısı Salman'ın Güney Kıbrıs'taki adresinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Teyit edilen bilgiye göre, zanlı Salman halen Güney Kıbrıs'a sığınma başvurusunda bulunanların tutulduğu Larnaka'daki Menoya mülteci kampında barındırılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Ülkenin yetiştirdiği en başarılı seramik, heykel ve resim sanatçılarından Hasan Işık Özgöçmen'in geçen eylül ayında öldürülmesinin kamuoyunu derinden üzdüğü anımsatılan açıklamada, "Özgöçmen cinayetinin zanlısı Pakistan uyruklu Muhammed Salman'ın yeri de tespit edildiğine göre zanlının en kısa sürede yargılanmak üzere tarafımıza iade edilmesi konusunda Rum yönetimine açık çağrıda bulunuyoruz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:15 Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel
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