- KKTC'de şans oyunlarında yolsuzluk - Son Dakika

- KKTC'de şans oyunlarında yolsuzluk

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Piyangolar Birimi'nde büyük ikramiyenin çıktığı biletlerin Milli Piyangolar Birimi'nde çalışanların yakınlarına verildiği ortaya çıktı.

KKTC'de Milli Piyangoların biletlerinde yolsuzluk yapıldığı belirlendi. Biletlerde yolsuzluk yapıldığına ilişkin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na şikayetlerin üzerine yetkililer hareke geçti. Yapılan incelemelerin ardından "kazı kazan" ve tombala ile ilgili oyunlarda Bilet Satış Bayileri Bakanlığı'na başvurarak bugüne kadar kendilerinin sattığı hiç bir şans oyunundan büyük ikramiye kazanılmadığını bildirdi. İncelemeler sonucunda, Hindistan'da basılan ve büyük ikramiye vuran biletlerin KKTC'ye getirilmesinin ardından bayilere dağıtılmadığı ve Milli Piyangolar Birimi'nde çalışanların yakınlarına satıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık harekete geçti

Yolsuzluk iddiaları üzerine açıklama yapan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, son 3 yıl içerisinde yapılan bütün harcamaların ve kararların mercek altına alınması için görevlendirme yaptıklarını söyledi. Arıklı, Polis ve Sayıştay'dan konuyla ilgili yardım istediklerini söyledi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da, "Milli Piyangolarda yolsuzluk ortaya çıktı. İkramiye çıkan biletler ayrılarak, diğerlerini halka satmışlar iddiası var. Bununla ilgili gerekli adımlar atılacak" dedi.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Hindistan'da basılan biletlerle ilgili olarak biletteki seri numarası üzerinde çift rakamlar olması büyük ikramiyenin bu biletlere isabet ettiğini gösterdiğini farkına vardık. Biletlerin kendi yandaşlarına satıldığını tespit ettik. Polis bu konuda soruşturma başlattı. Geriye dönük 5 yıl kadar tüm sistem yeniden kontrol edilmeye başlandı. Satılan biletler geri toplandı" dedi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu görevlendirildi

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Milli Piyangolar ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Piyangolar İdaresi ile ilgili medyada yer alan haberlerin doğru olup olmadı konusunda görevlendirdi.

Başbakan Saner yaptığı yazılı açıklamasında, "Bir yanlış yapıldığının saptanması halinde gereği ne ise yapılacaktır" dedi. "Temiz, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışı benim için esastır" diyen Başbakan Saner, devletin, halkın tek bir kuruşunun bile yanlış kullanılmasını engellemek durumunda olduklarını belirtti.

Saner, şu ifadeleri kullandı:

"Halkımız rahat olsun; bir yanlış yapıldığının saptanması halinde gereği ne ise yapılacaktır. Tutumuz sadece bu iki yerle sınırlı kalmayacak. Kimsenin devlet kurumlarını yıpratmasına, zan altında bırakmasına izin verilmeyecek, devlet icraatları ve harcamaları ile ilgili olarak nerede bir sıkıntı varsa onun üzerine gidilecektir"