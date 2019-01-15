Son Dakika Haberleri: KKTC'de Seferberlik Hizmet Cezasını Ödemeyen Vicdani Retçi Cezaevine Götürüldü

KKTC'de Seferberlik Hizmet Cezasını Ödemeyen Vicdani Retçi Cezaevine Götürüldü

2 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vicdani retci olduğunu ilan ederek, seferberlik hizmetine gitmeyi reddedip, para cezasını da ödemeyen Halil Karapaşaoğlu gözaltına alınarak cezaevine götürüldü.

KKTC'de Seferberlik Hizmet Cezasını Ödemeyen Vicdani Retçi Cezaevine Götürüldü, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vicdani retci olduğunu ilan ederek, seferberlik hizmetine gitmeyi reddedip, para cezasını da ödemeyen Halil Karapaşaoğlu gözaltına alınarak cezaevine götürüldü.

KKTC Askeri Mahkemesi, 10 gün önce seferberlik hizmetine gitmeyen Halil Karapaşaoğlu'nu 2 bin TL para cezası ile cezalandırmıştı. Mahkeme paranın 10 gün içerisinde ödenmemesi durumunda Karapaşaoğlu'nun 20 gün hapis cezası almasını kararlaştırmıştı.

Para cezasını ödemeyen Karapaşaoğlu sabah evinden polisler tarafından alınarak, Merkezi Cezaevi'ne götürüldü. Karapaşaoğlu cezaevine götürülürken arkadaşları da yalnız bırakmadı. Kendisinin de vicdani retci olduğunu söyleyen Murat Kanatlı, Karapaşaoğlu'nun yanında olduklarını söyledi. KKTC hükümeti, 'vicdani ret' yasa tasarısını Meclis'e sunmuştu. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:46 Kaynak: DHA

Dünya
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