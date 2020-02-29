KKTC'de Şehit Arabacı'ya 46 yıl sonra hüzünlü tören - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'de Şehit Arabacı'ya 46 yıl sonra hüzünlü tören - Son Dakika

KKTC'de Şehit Arabacı'ya 46 yıl sonra hüzünlü tören

6 saat önce

KKTC'de 46 yıl önce bir mezara toplu şekilde defin edilen ve yıllar sonra kimlik tespiti yapılan Hüseyin Ali Arabacı, bugün törenle toprağa verildi.

KKTC'de Şehit Arabacı'ya 46 yıl sonra hüzünlü tören, System.String[]

KKTC'de 46 yıl önce bir mezara toplu şekilde defin edilen ve yıllar sonra kimlik tespiti yapılan Hüseyin Ali Arabacı, bugün törenle toprağa verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Tekke Bahçesi Şehitliği'nde 46 yıl önce bir mezara toplu şekilde defin edilen 5 şehitten bir olan Hüseyin Ali Arabacı kimlik tespiti sonrası bugün törenle toprağa verildi. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi'nin desteğiyle yapılan DNA testleri ile kimliği tespit edilen ve Kıbrıs'ta 1974'ün ilk şehitlerinden olan Hüseyin Ali Arabacı, Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği'nde yeniden toprağa verildi.


Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, muharip dernek temsilcileri, şehit yakınları ve aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, aileye taziyelerini iletti. - LEFKOŞA

Hüseyin Ali, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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