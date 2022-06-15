KKTC'de "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'de "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" devam ediyor

15.06.2022 14:14
KKTC'de "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhası gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhası gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın deniz safhası, Gazimağusa açıklarındaki Türk arama kurtarma bölgesinde, Türkiye ve KKTC askeri ile sivil unsurlarının katılımıyla icra ediliyor.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan ticari yat ile çok sayıda göçmen taşıyan kuru yük gemisinin çarpışması sonrasında yaşanan olaylar canlandırılıyor.

Tatbikata 9 ülkeden 10 askeri ateşe de gözlemci olarak iştirak ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, askeri erkan ve basın mensupları, tatbikatı, "TCSG Yaşam" korvetinden takip ediyor.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun, GKK Boğaz Karargahı'nda basına bilgi vermesiyle dün başlamıştı.

Brifingin ardından 101 Evler'deki tatbikat alanına geçilerek tatbikatın kara safhası icra edilmişti.

Tatbikat, 17 Haziran'da sona erecek.

YORUMLAR
500
KKTC'de son bir haftada 310 Kovid-19 vakası görüldü KKTC'de son bir haftada 310 Kovid-19 vakası görüldü Ekranlara Döneceğini Müjdeledi Ekranlara Döneceğini Müjdeledi Kıbrıs Gazisine beratı verildi Kıbrıs Gazisine beratı verildi
Kaynak: AA

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı' devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:31:42. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'de "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement