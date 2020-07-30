KKTC'de Serdar Denktaş cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

Denktaş, Lefkoşa'da düzenlediği basın toplantısında KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin genel seçimlerinden çok farklı sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Yeni, heyecan verici, uygulandığı zaman oyun değiştirecek ve mevcut gidişatın yönünü değiştirebilecek nitelikte bir manifesto ile halkın karşısına çıkacağını aktaran Denktaş, "Tek taraflı adımların atılabileceği, parça parça çözümlerin uygulamaya konacağı, ülkemizdeki halklar arasındaki huzur ve güveni yeniden tesis etmek ve ülkemizi uluslararası topluluğa dahil edecek siyasal bir çözüme ulaşabilmek için, sadece BM'nin veya AB'nin dürtmeleriyle yürüyecek bir müzakere sürecine bel bağlamadan, ama onu da bir kenara itmeden, 'ülkemizde barış dünyada barış' ilkesine sarılarak Türkiye ile tam bir iş birliği içinde, siyasal eşitliğimizi koruyacak bir çözüm modeline ulaşmak için çaba sarf etmek gerekir." diye konuştu.

Denktaş, halkın çözüm isteğini hiçbir şartla sadece federal çözüm modeline esir etmeyeceğini kaydetti. Boş umut pompalamadan, umudun kaybolmasını engelleyecek girişimlerle Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki ve bölgedeki çıkarlarının korunması ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşması için çalışacağını söyleyen Denktaş, "Çözümü engelleyen tarafın Güney komşularımız olduğu gerçeği ortada dururken ben halkımıza 'iki toplumlu iki kesimli federasyona ulaşma vaadinde bulunacak değilim." dedi.

Serdar Denktaş kimdir?

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu olan Serdar Denktaş, 1959'de Lefkoşa'da doğdu. İngiltere'de London College of Printing'de matbaacılık eğitimini alan Denktaş, daha sonra Cardiff Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı.

Denktaş, 1990 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçilirken 1990-1992 arasında İçişleri, Köyişleri ve Çevre Bakanlığı yaptı.

1992'de İçişleri Bakanlığından istifa eden ve Dokuzlar hareketine dönüşen parti içi muhalefetin başını çeken Denktaş, daha sonra arkadaşlarıyla partiden ihraç edildikten sonra DP'nin kurucuları arasında yer aldı.

Denktaş, 1993 Erken Genel Seçimleri'nde DP'den milletvekili seçildi ve 1994-1995 arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. 1996'da partisinin Genel Başkanlığına seçilen Denktaş, 16 Ağustos 1996'de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Denktaş, 2000'de Parti Genel Başkanlığından istifa etti, 2001-2003 arasında Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini yürüttü.

Daha sonra da milletvekilliği, Başbakan Yardımcılığı ve farklı bakanlık görevlerinde bulunan Denktaş, son olarak 7 Ocak 2018'deki erken genel seçimlerinde DP Lefkoşa Milletvekili seçildi.

Denktaş, Şubat 2018 tarihinde kurulan koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı, Mayıs 2019'da bu görevinden istifa etti. Serdar Denktaş, Aralık 2002'de tekrar devraldığı DP Genel Başkanlığı görevinden Eylül 2019'da istifa etti.

İngilizce ve Almanca bilen Denktaş, evli ve üç çocuk babası.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi

KKTC'de daha önce 26 Nisan'da yapılacağını duyurulan cumhurbaşkanlığı seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meclisi tarafından 11 Ekim'e ertelenmişti.

Seçim ertelenmeden önce, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar'ı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman'ı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Erhan Arıklı'yı aday göstermiş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Genel Başkanı olduğu Halkın Partisinden (HP) istifa ederek bağımsız aday olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bağımsız aday olduğunu ilan etmişti.