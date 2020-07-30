KKTC'de Serdar Denktaş cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı - Son Dakika

KKTC'de Serdar Denktaş cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

KKTC'de Serdar Denktaş cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

Denktaş, Lefkoşa'da düzenlediği basın toplantısında KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin genel seçimlerinden çok farklı sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Yeni, heyecan verici, uygulandığı zaman oyun değiştirecek ve mevcut gidişatın yönünü değiştirebilecek nitelikte bir manifesto ile halkın karşısına çıkacağını aktaran Denktaş, "Tek taraflı adımların atılabileceği, parça parça çözümlerin uygulamaya konacağı, ülkemizdeki halklar arasındaki huzur ve güveni yeniden tesis etmek ve ülkemizi uluslararası topluluğa dahil edecek siyasal bir çözüme ulaşabilmek için, sadece BM'nin veya AB'nin dürtmeleriyle yürüyecek bir müzakere sürecine bel bağlamadan, ama onu da bir kenara itmeden, 'ülkemizde barış dünyada barış' ilkesine sarılarak Türkiye ile tam bir iş birliği içinde, siyasal eşitliğimizi koruyacak bir çözüm modeline ulaşmak için çaba sarf etmek gerekir." diye konuştu.

Denktaş, halkın çözüm isteğini hiçbir şartla sadece federal çözüm modeline esir etmeyeceğini kaydetti. Boş umut pompalamadan, umudun kaybolmasını engelleyecek girişimlerle Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki ve bölgedeki çıkarlarının korunması ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşması için çalışacağını söyleyen Denktaş, "Çözümü engelleyen tarafın Güney komşularımız olduğu gerçeği ortada dururken ben halkımıza 'iki toplumlu iki kesimli federasyona ulaşma vaadinde bulunacak değilim." dedi.

Serdar Denktaş kimdir?

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu olan Serdar Denktaş, 1959'de Lefkoşa'da doğdu. İngiltere'de London College of Printing'de matbaacılık eğitimini alan Denktaş, daha sonra Cardiff Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı.

Denktaş, 1990 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçilirken 1990-1992 arasında İçişleri, Köyişleri ve Çevre Bakanlığı yaptı.

1992'de İçişleri Bakanlığından istifa eden ve Dokuzlar hareketine dönüşen parti içi muhalefetin başını çeken Denktaş, daha sonra arkadaşlarıyla partiden ihraç edildikten sonra DP'nin kurucuları arasında yer aldı.

Denktaş, 1993 Erken Genel Seçimleri'nde DP'den milletvekili seçildi ve 1994-1995 arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. 1996'da partisinin Genel Başkanlığına seçilen Denktaş, 16 Ağustos 1996'de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Denktaş, 2000'de Parti Genel Başkanlığından istifa etti, 2001-2003 arasında Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini yürüttü.

Daha sonra da milletvekilliği, Başbakan Yardımcılığı ve farklı bakanlık görevlerinde bulunan Denktaş, son olarak 7 Ocak 2018'deki erken genel seçimlerinde DP Lefkoşa Milletvekili seçildi.

Denktaş, Şubat 2018 tarihinde kurulan koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı, Mayıs 2019'da bu görevinden istifa etti. Serdar Denktaş, Aralık 2002'de tekrar devraldığı DP Genel Başkanlığı görevinden Eylül 2019'da istifa etti.

İngilizce ve Almanca bilen Denktaş, evli ve üç çocuk babası.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi

KKTC'de daha önce 26 Nisan'da yapılacağını duyurulan cumhurbaşkanlığı seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meclisi tarafından 11 Ekim'e ertelenmişti.

Seçim ertelenmeden önce, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar'ı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman'ı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Erhan Arıklı'yı aday göstermiş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Genel Başkanı olduğu Halkın Partisinden (HP) istifa ederek bağımsız aday olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bağımsız aday olduğunu ilan etmişti.

Serdar Denktaş, Demokrat Parti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Serdar Denktaş cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak         
14:22
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü         
14:21
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor         
10:37
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı         
08:21
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı         
23:51
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın         
23:06
Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor         
22:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 19:46:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de Serdar Denktaş cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei