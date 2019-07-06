KKTC'de Serdar Denktaş'ın villası soyuldu
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye eski bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın villası soyuldu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye
eski bakanı, Demokrat Parti
Genel Başkanı Serdar Denktaş
'ın villası soyuldu.
Denktaş'ın Sadrazamköy'de bir sitede içerisinde bulunan villasına giren hırsızlar, televizyon, ütü, mutfak aletleri ve diğer bazı elektronik eşyayı çaldı. Hırsızların site içerisinde bulunan 3 villaya daha girdiği belirlendi.
KKTC Polis
Genel Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada; hırsızlık olayının 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirtti. Açıklamaya göre; olaylarda Güzel Sokak'taki sitedeki dört villaya giren hırsız veya hırsızlar birçok eşyayı çaldı.
DENKTAŞ: SOYULMAYA ALIŞTIK
Konuyla ilgili DHA
'ya kısa bir açıklama yapan Serdar Denktaş, "Bu üçüncü evimiz soyulan. Alıştık buna. Bunun haber yapılmasına bile gerek yok" dedi.
- Lefkoşa
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