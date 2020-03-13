- KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu- İptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu - Son Dakika

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- KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu- İptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu
6 saat önce
- KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu İptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu KKTC'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle uçaklar Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapamadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:12 Kaynak: İHA
- KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu
İptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu
LEFKOŞA - KKTC'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle uçaklar Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapamadı. Seferlerde yaşanan aksaklık ise havalimanında gerginliğe neden oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gece saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar rüzgarın tersten esmesi ile pisti pas geçti. Havalimanına inemeyen bazı uçaklar Türkiye'deki havalimanlarına yöneldi. Bazı seferlerin de iptal olması nedeniyle havaalanında yolcular ve personel arasında gerginlik yaşandı.
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