KKTC'de şimşekler, görsel şölene dönüştü - Son Dakika

KKTC'de şimşekler, görsel şölene dönüştü

07.12.2020 20:15
KKTC'de şimşekler, görsel şölene dönüştü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm başkenti olarak bilinen Girne kentinde şimşekler hem korkuttu hem de sunduğu görsel şölenle büyüledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm başkenti olarak bilinen Girne kentinde şimşekler hem korkuttu hem de sunduğu görsel şölenle büyüledi.

KKTC, 5 Aralık günü ilginç bir doğa olayıyla karşılaştı. İlçe genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar süren şimşekler, Akdeniz üzerinde muhteşem bir tablo oluşturdu. Böyle bir duruma ilk kez şahit olanlar kısa bir süre panik yaşasa da ortaya ilginç görüntüler çıktı.

O anları ise Grafik Tasarımcı ve Fotoğraf Sanatçısı Emre Ekinci'nin objektiflerine yansıdı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Emre Ekinci, "Korku ve heyecanla karışık bir hayranlık hissi eşliğinde fotoğrafları çekerken tüm gelişmiş teknolojimize rağmen doğanın karşısında ne kadar çaresiz olduğumuzu hissettim. Bu anları belgelerken eşsiz bir şeyin parçası olduğum için ve insanlarla paylaşabileceğim için mutluydum" dedi.


KKTC'de şimşekler, görsel şölene dönüştü
KKTC'de şimşekler, görsel şölene dönüştü
KKTC'de şimşekler, görsel şölene dönüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Turizm, Girne, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'de şimşekler, görsel şölene dönüştü - Son Dakika Dünya


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