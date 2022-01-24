KKTC'de siyasi parti liderleri erken seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) siyasi parti liderleri, ülkede 23 Ocak'ta, Cumhuriyet Meclisinin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen erken genel seçimin gayriresmi sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, CTP'nin oylarını yüzde 50'ye yakın artırdıklarını kaydetti.

Başarının ilk parti olarak çıkmak ve hükümeti kurmak olduğunu vurgulayan Erhürman, bundan sonra muhalefet olarak daha fazla çalışacaklarını ve daha da fazla halkın içerisinde faaliyet göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Erhürman, yanlışlara karşı daha sert muhalefet yapacaklarını da belirterek, sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, seçime katılım oranında ciddi bir düşüş olduğunu ve sebeplerinin araştırılması gerektiğini kaydederek, oy kullananlara teşekkür etti.

Aldıkları oy oranını yetkili kurullarında değerlendireceklerini ifade eden Ataoğlu, bekledikleri oy oranının daha yüksek olduğunu, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçimlerden bekledikleri sonucu alamadıklarını kaydetti.

Çok daha iyi bir sonuç beklediklerini ancak devasa bütçeleri olan siyasi partilerle yarışmak zorunda kaldıklarını belirten Arıklı, son 48 saat içerisinde seçim sonuçlarını değiştirecek çalışmalar yürütüldüğünü öne sürdü. Arıklı, partinin oylarını koruyarak 3 milletvekili çıkarmasının bir başarı olacağını kaydetti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, resmi olmayan ilk sonuçların beklentilerinin altında kaldığını belirterek, genel başkan olarak istifasını yetkili organlara sunacağını, resmi sonuçların açıklanmasının ardından da daha geniş bir değerlendirme yapılarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, "Bizim daha makul, daha gerçekçi gördüğümüz politikalar seçmenden karşılık görmemiştir. Yetkili kurullarımız önümüzdeki günlerde değerlendirme yapacaktır" dedi.

KKTC'de Cumhuriyet Meclisinin 50 üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde götürüyor.

KKTC'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların yüzde 70,64'nün sayıldığını, ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisinin (UBP) yüzde 39,82 ile ilk sırada olduğunu açıkladı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 31,46, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,67, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,95, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,48 oranlarıyla sıralanırken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 barajının altında oy oranlarına sahip.

Seçimin kesin olmayan sonuçlarının bu gece Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanması bekleniyor.