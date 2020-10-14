KKTC'de siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kimi destekleyeceklerini... - Son Dakika

KKTC'de siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kimi destekleyeceklerini...

14.10.2020 23:19
KKTC'de siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kimi destekleyeceklerini..., System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda destekleyecekleri adayla ilgili kararlarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda destekleyecekleri adayla ilgili kararlarını açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, DP, ikinci turda, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı şu anki Başbakan Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı.

DP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi'nin önerileri değerlendirdiği ve ikinci turda Tatar'a oy çokluğuyla destek kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının beklentisi Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde ayrıştırıcı tavır sergilemeden KKTC'nin birlik ve beraberliğini koruyan bir Cumhurbaşkanı'nın ülkemiz için hayırlı olacağının düşüncesi içinde, içinde bulunduğumuz durumları da değerlendirerek bu karar üretilmiştir" ifadeleri kullanılarak, halka sandığa giderek iradesini yansıtma çağrısı yapıldı.

DP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda DP Milletvekili olan bağımsız aday Serdar Denktaş'ı desteklemişti.

Akşam saatlerinde toplanan YDP Parti Meclisinden de Tatar'a destek kararı çıktı.

HP'den "seçmeni yönlendirmeme" kararı

HP ise seçimin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı.

Akşam saatlerinde Parti Meclisi'ni toplayan HP'nin kararını, toplantı devam ederken Genel Sekreter Jale Refik Rogers açıkladı.

Rogers, "KKTC halkı bir sec¸im yaparak Cumhurbas¸kanlıgˆı ic¸in iki adayı Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı'yı ikinci tura tas¸ımıs¸tır. Halkın Partisi olarak parti meclisimizde yaptıgˆımız go¨ru¨s¸me sonucunda ikinci turda sec¸menimize bir yo¨nlendirmede bulunmamayı dogˆru bulduk. I·nanıyoruz ki halkımız kendi iradesiyle tercihini sandıgˆa yansıtacaktır." ifadelerini kullandı.

HP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda HP Milletvekili olan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Aday Kudret Özersay'ı desteklemişti.

KKTC'de 18 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Başbakan Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

Demokrat Parti, Kıbrıs, Türk, HP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kimi destekleyeceklerini... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı Beklenen gol geldi! Milliler Ozan ile beraberliği yakaladı Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti
Miçotakis'ten Türkiye'ye bir küstah tehdit daha: AB tüm imkanlarını kullanma sözü verdi Miçotakis'ten Türkiye'ye bir küstah tehdit daha: AB tüm imkanlarını kullanma sözü verdi         
22:46
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 23:29:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kimi destekleyeceklerini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei