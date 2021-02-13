KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika

KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı

13.02.2021 22:01
KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan tam sokağa çıkma yasağı uygulaması, 22 Şubat'a kadar uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan tam sokağa çıkma yasağı uygulaması, 22 Şubat'a kadar uzatıldı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulu'nun ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı.

Buna göre, KKTC genelinde 15 Şubat'a kadar yürürlükte olan tam sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat saat 05.00'e kadar uzatıldı.

Bu süreçte, eczane, market, manav, eczane, fırın ve kasap gibi temel ihtiyaçların satıldığı işletmeler açık, pazar günleri nöbetçi eczaneler ve fırınlar dışında kalan işletmeler kapalı olacak.

Online servis yapan işletmeler sadece 11.00-21.00 saatleri arasında çalışabilecek.

İlçeler arası giriş çıkışlara yönelik kısıtlama devam edecek, bankalar minimum personelle çalışabilecek.

Devlet okulları ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimler 28 Şubat'a kadar durdurularak online eğitime geçilecek.

Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydıyla KKTC'ye girişlerine izin verilecek.

Son 24 saatte 30 vaka

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 4 bin 337 test yapıldığını, 21'i yerel 30 pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığını ve 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, toplam vaka sayısının 3 bin 37'ye yükseldiğini, 737 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda 13 hastanın bulunduğunu kaydetti.

Sokağa Çıkma Yasağı, Market, Kabine, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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