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KKTC'de sokağa çıkma yasağını ihlal edene 3 bin 600 TL para cezası
6 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye, kişi başı 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye, kişi başı 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.
KKTC'de koroanvirüs (Covid-19) nedeniyle dün başlayan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişi gözaltına alınarak 3 bin 600 TL para cezası verildi. Para cezası verilen kişilerin sokağa çıkma yasağını tekrar ihlal etmesi durumunda, bu kez bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:22 Kaynak: DHA
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