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KKTC'de sokaklar "kısmi sokağa çıkma yasağı" nedeniyle boş kaldı
6 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yürürlükte olan "kısmi sokağa çıkma yasağı" dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yürürlükte olan "kısmi sokağa çıkma yasağı" dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve gece yarısından itibaren yürürlüğe giren 14 günlük kısmi sokağa çıkma yasağına genelde uyuluyor.
Özellikle başkent Lefkoşa'daki en işlek cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu, yasak dolayısıyla normalin çok altında kaldı.
Alınan karara uymayan ve mazeretsiz olarak sokağa çıkanlara ise emniyet mensupları müdahale ediyor.
Polis Basın Subaylığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, yasağı ihlal eden ve mazeretsiz sokağa çıktığı tespit edilen 42 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı duyurulmuştu.
KKTC'de 40 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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