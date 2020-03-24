KKTC'de sokaklar "kısmi sokağa çıkma yasağı" nedeniyle boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'de sokaklar 'kısmi sokağa çıkma yasağı' nedeniyle boş kaldı - Son Dakika

KKTC'de sokaklar "kısmi sokağa çıkma yasağı" nedeniyle boş kaldı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yürürlükte olan "kısmi sokağa çıkma yasağı" dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

KKTC'de sokaklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yürürlükte olan "kısmi sokağa çıkma yasağı" dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve gece yarısından itibaren yürürlüğe giren 14 günlük kısmi sokağa çıkma yasağına genelde uyuluyor.

Özellikle başkent Lefkoşa'daki en işlek cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu, yasak dolayısıyla normalin çok altında kaldı.

Alınan karara uymayan ve mazeretsiz olarak sokağa çıkanlara ise emniyet mensupları müdahale ediyor.

Polis Basın Subaylığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, yasağı ihlal eden ve mazeretsiz sokağa çıktığı tespit edilen 42 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı duyurulmuştu.

KKTC'de 40 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kabine, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:57:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de sokaklar "kısmi sokağa çıkma yasağı" nedeniyle boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]