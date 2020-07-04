KKTC'de son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

KKTC'de son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den KKTC'ye giden bir kişide virüs belirlendi, böylece toplam vaka sayısı 113'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı. 5 hastanın tedavisi sürüyor.

KKTC'de bugün 889 Kovid-19 testi yapıldı, toplam test sayısı 40 bin 989'a çıktı.

Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği KKTC'de Kovid-19'a yakalanan 104 kişi sağlığına kavuştu.

1 Temmuz'da KKTC'ye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

75 gün Kovid-19 vakası görülmeyen ülkede, dün 1, 2 Temmuz'da ise 4 yeni vaka tespit edilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

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