KKTC'de son 24 saatte 10 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 10 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 7 bin 432'ye yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 670 Kovid-19 testi yapılırken, 5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı ve 24 kişi taburcu edildi.

Ülkede 277 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 2 hasta bulunuyor.

KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 7 bin 432'ye çıktı.

Rum kesiminde 80 yeni vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 80 Kovid-19 vakasının görüldüğünü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 46 bin 611 test sonucunda 80 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 72 bin 859'a çıkarken, virüs kaynaklı can kaybı ise 364'e yükseldi.