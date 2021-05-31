KKTC'de son 24 saatte 100'ü yerel 105 yeni vaka - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 100'ü yerel olmak üzere 105 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 bin 229'a ulaştı.

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 539 olduğunu ve 100'ü yerel yerel olmak üzere toplam 105 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 34 kişinin de taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 1'inin havayolu, 5'inin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 229'a ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 95'inin Lefkoşa, 1'inin Girne, 2'sinin Gazimağusa ve 2 kişinin ise Güzelyurt Bölgesi'nde tespit edildiğini aktardı.

(Ayşe Soykıray/ İHA)