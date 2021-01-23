KKTC'de son 24 saatte 15 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

KKTC'de son 24 saatte 15 Kovid-19 vakası tespit edildi

23.01.2021 22:27
KKTC'de son 24 saatte 15 Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 15 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve vaka sayısının 2 bin 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 15 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve vaka sayısının 2 bin 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 1773 test yapıldığını, 13'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandığını ve tedavisi tamamlanan 17 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Vakalardan 2'sinin daha önce tespit edilen vakalarla temaslı olduğunu ifade eden Pilli, 230 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda 4 hastanın bulunduğunu kaydetti.

385 bin civarında nüfusu bulunan KKTC'de virüs nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi.

"AB'den 1170 doz Pfizer-BioNtech aşısı daha gelecek"

Sağlık Bakanı Pilli, aşılarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada da 25 Ocak Pazartesi günü Avrupa Birliği'nden (AB) 1170 doz Pfizer-BioNtech aşısının daha geleceğini ve 26 Ocak'tan itibaren yeni aşılamaların başlayacağını bildirdi.

Pilli, AB'nin gönderdiği 1080 doz Pfizer-BioNtech aşısının 65 yaş üstü kişilere yapıldığını belirtti.

Pandemi Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesinde Sinovac aşısının yapılmasına devam edildiğini vurgulayan Pilli, bu merkezlere ek olarak Girne Akçiçek Hastanesinde de Sinovac aşısının yapılacağını ifade etti.

Avrupa Birliği, Pfizer, Kıbrıs, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 15 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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