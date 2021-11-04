KKTC'de son 24 saatte 158 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 158 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü ve toplam vaka sayısı 23 bin 68'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 920 test yapılırken, 141'i yerel 158 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi taburcu edildi.

Toplamda 1409 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 5 hasta bulunuyor.

KKTC geneline bugün toplamda 1460 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle 89 kişi hayatını kaybederken, toplamda 23 bin 68 vaka görüldü.

Rum kesiminde 252 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 252 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı göre, yapılan 55 bin 507 test sonucunda 252 yeni vaka tespit edildi ve can kaybı yaşanmadı.

Hastanelerde Kovid-19 tedavisi süren 73 hastadan 27'sinin durumunun ağır olduğunu belirtilirken, 6'sının ise entübe halde olduğu kaydedildi.

Rum kesiminde toplamda 125 bin 413 vaka görülürken, virüs kaynaklı 575 kişi yaşamını yitirdi.