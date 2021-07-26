KKTC'de son 24 saatte 160 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 160 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 10 bin 884'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 25 bin 667 test yapılırken, 138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlandı ve 52 kişi taburcu edildi.

Tedavisine devam edilen 1571 hasta bulunurken bunlardan 5'i yoğun bakımda tutuluyor.

KKTC'de Kovid-19 sebebiyle toplamda 39 kişi yaşamını yitirdi ve bugüne dek 10 bin 884 vaka görüldü.

Rum kesiminde 851 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 851 yeni vaka görülürken, bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 71 bin 959 test yapıldığını ve 851 yeni vaka görüldüğünü duyurdu.

Toplam vaka sayısı 98 bin 569'a yükseldiği Rum kesiminde, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 404 oldu.

Rum kesiminde hastanelerde halen tedavisi süren 270 Kovid-19 hastasından 76'sının durumunun kritik olduğu belirtildi.