KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

01.01.2021 21:19
KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 18 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1592'ye yükseldiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 18 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1592'ye yükseldiğini duyurdu.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 768 Kovid-19 testi yapıldığını, 9'u yerel olmak üzere 18 pozitif vakaya rastlandığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Pozitif vakalardan 2'sinin hava yoluyla KKTC'ye geldiğini ifade eden Pilli, 7 kişinin, daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını belirtti.

KKTC'de tedavisine edilen kişi sayısının 230'a yükseldiğini bildiren Pilli, yoğun bakımda ise bir hastanın olduğunu duyurdu.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün hayatını kaybeden kişinin 84 yaşında ve kronik rahatsızlıkları olduğunu belirtildi.

Rum kesiminde 167 yeni vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 3 bin 226 test sonucunda 167 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rum Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 22 bin 818'e ve ölü sayısının 127'ye yükseldiğini bildirdi.

Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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