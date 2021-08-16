KKTC'de son 24 saatte 199 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 199 yeni tip koronavirüs (KKTC) vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 13 bin 861'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte 20 bin 741 test yapılırken, 185'i yerel 199 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti ve 105 kişi taburcu edildi.

Ülkede 1909 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken yoğun bakım servisinde 11 hasta bulunuyor.

Şimdiye kadar 44 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi toplam vaka sayısı 13 bin 861'e yükseldi.

Ülkede bugün 4 bin 652 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 381 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde, son 24 saatte yapılan 44 bin 374 test sonucunda 381 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 109 bin 253'e, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 461'e yükseldiğini bildirdi.