KKTC'de son 24 saatte 23 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

KKTC'de son 24 saatte 23 Kovid-19 vakası görüldü

19.01.2021 22:13
KKTC'de son 24 saatte 23 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 23 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve vaka sayısının 1944'e yükseldiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 23 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve vaka sayısının 1944'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 662 test yapıldığını,18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını ve 21 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Vakalardan 5'inin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ifade eden Pilli, 240 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda 3 hastanın bulunduğunu kaydetti.

385 bin civarında nüfusu bulunan KKTC'de virüs nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC'de 4 bin 968 aşı yapıldı

Pilli, KKTC'de 15 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı programıyla ilgili de bilgi verdi. Pilli, 4 bin 968 kişinin aşılandığını 4 bin 944 Sinovac ve 24 de Pfizer/BioNTech aşısının yapıldığını kaydetti.

Türkiye'den 14 Ocak'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac, AB'den ise dün 1080 doz Pfizer/BioNTech aşısı gönderilmişti.

Rum kesiminde 164 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 164 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 bin 366 test yapıldığını 164 yeni vaka tespit edildiğini ve 1 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya, vaka sayısı ise 29 bin 294'e yükseldi.

Pfizer, Kıbrıs, Ocak, Rum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KKTC'de son 24 saatte 23 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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