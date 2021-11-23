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KKTC'de son 24 saatte 314 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

KKTC'de son 24 saatte 314 Kovid-19 vakası görüldü

23.11.2021 23:24
KKTC'de son 24 saatte 314 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 314 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, toplam vaka sayısı 26 bin 900'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 314 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, toplam vaka sayısı 26 bin 900'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 21 bin 435 test yapıldığı, 255'i yerel 314 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişi taburcu edildiği, 2 bin 884 kişinin Kovid-19 tedavisinin sürdüğü, bunlardan 17'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

Toplam 26 bin 900 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle şimdiye kadar 98 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde bugün toplam 7 bin 377 aşı yapıldı.

Rum kesiminde 437 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 66 bin 797 test sonucunda 437 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 131 bin 28'e yükseldiğini ve virüs sebebiyle 590 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 314 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de son 24 saatte 314 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
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