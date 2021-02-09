KKTC'de son 24 saatte 32'si yerel 50 yeni vaka - Son Dakika

KKTC'de son 24 saatte 32'si yerel 50 yeni vaka

09.02.2021 21:52
KKTC'de son 24 saatte 32'si yerel 50 yeni vaka, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 32'si yerel olmak üzere toplam 50 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 884'e ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 32'si yerel olmak üzere toplam 50 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 884'e ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 103 olduğunu duyurarak, 32'si yerel olmak üzere toplam 50 yeni vakanın tespit edildiğini ve 41 kişinin de taburcu olduğunu aktardı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 17 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 884'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 16 kişi ise hayatını kaybetti.

Vakalardan 11'i başkent Lefkoşa, 26'sı Girne, 3'ü Gazimağusa, 6'sı Güzelyurt, 3'ü ise İskele Bölgesi'nde bulunuyor.

KKTC COVİD-19 AŞI PLANINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç aşamalı aşı planı oluşturduğunu duyurularak, "Bu planı oluştururken öncelikli hedefimiz hastalıktan en ağır etkilenecek en hassas gurupları koruma altına alarak hastalığa bağlı ölümleri azaltmaktır. Bir diğer hedefimiz toplumsal yaşamın sürdürülebilir olarak devamı için kritik işlerdeki meslek guruplarını aşılamaktır. Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz, aşıya ulaştığımız takdirde Mart ayının sonuna kadar 300 bin kişinin aşılanmasıdır" denildi.

Aşı uygulaması planına göre, ilk aşamanın sağlık çalışanları ile 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişileri kapsayacağı açıklandı. İkinci aşamada, sosyoekonomik olarak zayıf bir konumda bulunan kişiler ile bakım tesislerinde çalışanlar ve kronik hastalığı olmayan 50-64 yaş arası vatandaşların aşılanacağı belirtildi. Aşılama programının son aşamasında ise 18-50 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerin aşılanacağı aktarıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Türkiye'den gelen Covid-19 virüsü mutasyon analizi sonuçlarıyla birlikte, KKTC'de İngiltere varyantı Covid-19 virüsünün tespit edildiği açıklanmıştı.

(Ayşe Soykıray/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 32'si yerel 50 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Turan, Mahir Ünal'ın 'çiftçi' sözlerinin iç yüzünü anlattı: İroniyle beraber yaptığı bir espri Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar Kadıköy Ülker Stadı'nda zemin alarm veriyor Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi tek tek sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birincil hedefimiz 2023'te Ay'a gitmek Son Dakika: Konya'da 4.7, 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi Boğaziçili öğrencileri tehdit eden Dekan Cevdet Kılıç, tepkiler sonrası geri adım attı Beren Saat ve kayınvalidesi aralarındaki buzları eritti Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı
Başakşehir maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a taraftardan tepki yağdı Başakşehir maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a taraftardan tepki yağdı         
22:13
Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı         
21:27
Antalya'da çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü Antalya'da çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü         
20:43
Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü         
20:37
Ruhani'den anlaşmayı ihlal eden ABD ve AB'ye rest: Kimse İran'dan ilk adımı beklemesin Ruhani'den anlaşmayı ihlal eden ABD ve AB'ye rest: Kimse İran'dan ilk adımı beklemesin         
19:23
Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 98 kişi vefat etti, 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 98 kişi vefat etti, 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi         
18:59
ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt         
18:35
Başından vurulmuş halde bulunan şahsın eşi de 5 yıl önce intihar etmiş Başından vurulmuş halde bulunan şahsın eşi de 5 yıl önce intihar etmiş         
16:08
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü         
15:47
Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu         
15:28
İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak         
14:56
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim         
13:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim         
13:01
Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor         
12:35
Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı         
11:44
Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi         
10:22
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 22:20:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de son 24 saatte 32'si yerel 50 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei