KKTC'de son 24 saatte 37 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 37 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, böylece vaka sayısı 3 bin 913'e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 405 Kovid-19 testi yapılırken, 29'u yerel, 37 pozitif vakaya rastlandı.

Tedavisi tamamlanan 19 kişi de taburcu edildi.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Rum kesiminde 382 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 38 bin 685 Kovid-19 testi yapılırken, 382 yeni vaka görüldü.

Rum basınındaki habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 40 bin 726'ya yükseldiğini açıkladı.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle uygulanan uçuş kısıtlamaları genişletildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, mutasyona uğramış koronavirüs bulaşı görülen ülkelerden KKTC'ye hava yoluyla gelecek yolculara konulan kısıtlamaların genişletildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Brezilya ile tüm Afrika ülkelerinin de koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendiği duyuruldu.