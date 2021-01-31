KKTC'de son 24 saatte 38 yeni vaka - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 38 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 325'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgının etkisini arttırmasıyla vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 29'u yerel olmak üzere 38 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 325'e yükseldiğini açıkladı. Pilli, "Toplam 2 bin 826 test yapıldı, 29'u yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi yoğun bakıma alındı" ifadelerini kullandı. Pilli, son 24 saatte 3 kişinin yoğun bakıma alındığını, 16 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Vakalardan, 1'inin hava yolu ile KKTC'ye geldiğini aktaran Pilli, 8 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını açıkladı.

Pilli, vakalardan 19'unun başkent Lefkoşa, 14'ünün Girne, 4'ünün Mağusa Bölgesi'nde tespit edildiğini ifade etti.

KKTC'de Covid-19 nedeni ile yoğun bakımda yatan hasta sayısı 14'e ulaştı.

VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ PCR TESTİ YAPILDI

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne'de vatandaşlara ücretsiz PCR testi yapıldı. Lefkoşa Fuar Alanı'nda 617 ve Girne Turizm Limanında 410 kişiye PCR testi yapıldığı bildirildi.

Bakanı Pilli, Lefkoşa ve Girne'de yapılan PCR uygulamalarını yerinde inceleyerek, pozitif vakaların artış gösterdiği Girne Akçicek Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Pilli, son günlerde Girne Akçicek Hastanesi başhekimi ve sağlık çalışanlarında bulaşın olması sebebiyle hastane hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için hastanedeki son durumla ilgili bilgiler aldı. Bakan Pilli, Girne Bölgesi için eski belediye binasında yapılacak aşı uygulaması ile Girne Akçiçek Hastanesi'nde bir rahatlama olacağını belirtti.

Öte yandan KKTC'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 28 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

(Ayşe Soykıray/İHA)