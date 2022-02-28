KKTC'de son 24 saatte 396 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 396 Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 68 bin 264'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23 bin 640 test yapılırken, 396 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti ve 390 kişi taburcu edildi.
3 bin 983 kişini Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 6 hasta bulunuyor.
Toplam 68 bin 264 vakanın görüldüğü KKTC'de, virüs nedeniyle 195 kişi yaşamını yitirdi.
KKTC genelinde son 24 saatte 1779 Kovid-19 aşısı yapıldı.
Rum kesiminde 2 bin 356 vaka
Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 2 bin 356 Kovid-19 vakası görüldü.
Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan 128 bin 114 test sonucunda 2 bin 356 yeni vaka tespit edildiğini ve 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Tedavi altında olan 150 hastanın 37'sinin durumunun ise ciddi olduğu kaydedildi.
Rum kesiminde toplam 322 bin 516 vaka görülürken, 856 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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