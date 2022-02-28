KKTC'de son 24 saatte 396 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
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KKTC'de son 24 saatte 396 Kovid-19 vakası görüldü

28.02.2022 21:12
KKTC'de son 24 saatte 396 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 396 Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 68 bin 264'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 396 Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 68 bin 264'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23 bin 640 test yapılırken, 396 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti ve 390 kişi taburcu edildi.

3 bin 983 kişini Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 6 hasta bulunuyor.

Toplam 68 bin 264 vakanın görüldüğü KKTC'de, virüs nedeniyle 195 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC genelinde son 24 saatte 1779 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 2 bin 356 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 2 bin 356 Kovid-19 vakası görüldü.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan 128 bin 114 test sonucunda 2 bin 356 yeni vaka tespit edildiğini ve 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Tedavi altında olan 150 hastanın 37'sinin durumunun ise ciddi olduğu kaydedildi.

Rum kesiminde toplam 322 bin 516 vaka görülürken, 856 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 396 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de son 24 saatte 396 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
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