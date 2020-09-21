KKTC'de son 24 saatte 4 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

KKTC'de son 24 saatte 4 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkede 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 704'e yükseldiğini bildirdi.

KKTC'de son 24 saatte 4 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkede 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 704'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1485 test yapıldığını, 4 yeni vakanın tespit edildiğini ve tedavisi tamamlanan 22 hastanın da taburcu edildiğini açıkladı.

Tespit edilen 4 yeni vakanın, daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu kaydeden Pilli, bu kişilerin gözetim altında tutulduklarını ifade etti.

Ali Pilli, tedavisi süren vaka sayısının 252 olduğunu belirtirken, yoğun bakımda yatan hasta saysının 2 olduğunu kaydetti.

Rum kesiminde vaka sayısı 1603'e yükseldi

Rum basınında yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son 24 saatte 3 bin 36 test yapılırken, 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 1603'e ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Bakan, Rum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 4 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

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