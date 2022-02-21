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KKTC'de son 24 saatte 408 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

KKTC'de son 24 saatte 408 Kovid-19 vakası görüldü

21.02.2022 22:23
KKTC'de son 24 saatte 408 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 408 Kovid-19 vakası görülürken toplam vaka sayısı 65 bin 62'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 408 Kovid-19 vakası görülürken toplam vaka sayısı 65 bin 62'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 26 bin 197 test yapılırken, 408 pozitif vaka görüldü ve 546 kişi taburcu edildi.

3 bin 781 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken yoğun bakımda 7 hasta bulunuyor.

Toplam 65 bin 62 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 188 kişi yaşamını kaybetti.

KKTC'de genelinde son 24 saatte 1638 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 2 bin 698 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 2 bin 698 vaka tespit edildi.

Rum basından yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saate 132 bin 177 test yapılırken, 2 bin 698 yeni vaka görüldüğünü ve 2 kişinin virüs kaynaklı yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 308 bin 917'e yükseldiği Rum kesiminde virüs nedeniyle 825 kişi hayatını kaybetti.

Rum kesiminde Kovid-19 tedavisi gören 264 hastadan 40'ının durumunun ağır, 13'ünün ise entübe olduğu kaydedildi.

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KKTC'de son 24 saatte 408 Kovid-19 vakası görüldü KKTC'de son 24 saatte 408 Kovid-19 vakası görüldü

Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 408 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de son 24 saatte 408 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
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