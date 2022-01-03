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KKTC'de son 24 saatte 410 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

KKTC'de son 24 saatte 410 Kovid-19 vakası görüldü

03.01.2022 23:24
KKTC'de son 24 saatte 410 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 410 yeni Kovid-19 vakası görüldü, toplam vaka sayısı 36 bin 951'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 410 yeni Kovid-19 vakası görüldü, toplam vaka sayısı 36 bin 951'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 35 bin 585 test yapılırken, 378'i yerel 410 pozitif vakaya rastlandı ve 158 kişi taburcu edildi.

3 bin 407 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 11 hasta bulunuyor.

KKTC'de toplamda 36 bin 951 tespit edilirken, virüs nedeniyle 141 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 39 Kovid-19 aşı yapıldı.

Rum kesiminde 5 bini aşkın yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte yapılan 164 bin 358 test sonucunda 5 bin 24 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, pozitif vakalar arasında Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris'in de olduğu açıklandı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 177 bin 721'e, virüs kaynaklı toplam can kaybı 641'e ulaştı.

201 hastanın Kovid-19 tedavisi devam derken, durumu ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı.

Öte yandan, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, Kovid-19'un Omicron varyantının Rum kesiminde şu anda yüzde 80 oranında hakim olduğunu, ilerleyen günlerde bu oranın yüzde 100'e çıkmasının beklendiğini kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: KKTC'de son 24 saatte 410 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
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