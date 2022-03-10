KKTC'de son 24 saatte 501 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'de son 24 saatte 501 Kovid-19 vakası görüldü

10.03.2022 20:56
KKTC'de son 24 saatte 501 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 501 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 72 bin 290'a yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 501 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 72 bin 290'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 947 test yapıldı, 501 pozitif vakaya rastlandı. Son 24 saatte 475 kişininz taburcu edildiği KKTC'de, 3 bin 670 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ediyor, yoğun bakımda 6 hasta bulunuyor.

Salgının başından bu yana 72 bin 290 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 201 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC'de genelinde son 24 saatte 901 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde ise salgında son 24 saatte 3 bin 473 Kovid-19 vakası görüldü, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı, 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin hastanede sürdüğünü ve bunların 22'sinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 334 bin 856'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 889'a yükseldi.

YORUMLAR
500
Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı Formula 1 pilotu Vettel'in yeni kaskında, KKTC bayrağı da bulunuyor Formula 1 pilotu Vettel'in yeni kaskında, KKTC bayrağı da bulunuyor

Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 501 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 21:02:18. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'de son 24 saatte 501 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement