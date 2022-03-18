KKTC'de son 24 saatte 550 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
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KKTC'de son 24 saatte 550 yeni Kovid-19 vakası görüldü

18.03.2022 22:06
KKTC'de son 24 saatte 550 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 550 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 75 bin 958'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 550 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 75 bin 958'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 48 test yapılırken, 550 pozitif vakaya rastlandı ve 400 kişi taburcu edildi.

4 bin 322 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 7 hasta bulunuyor.

Salgının başından bu yana toplam 75 bin 958 vakanın görüldüğü KKTC'de, 205 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC genelinde bugün 762 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 3 bin 859 vaka

Rum basınındaki habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 99 bin 636 test sonucunda 3 bin 859 yeni vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 370 bin 311'e yükseldiğini, 910 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 550 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de son 24 saatte 550 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
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