KKTC'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkede 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1027'ye yükseldiğini bildirdi.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin son 24 saatte 1125 test yapıldığını, 7 pozitif vakaya rastlandığını ve 9 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin ise deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini kaydeden Pilli, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

Pilli, toplam vaka sayısının 1027'ye yükseldiğini belirterek, şu ana kadar 968 hastanın taburcu edildiğini, 54 hastanın ise tedavi süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta tespit edilirken, 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde 268 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 268 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Rum Sağlık Bakanlığı, tespit edilen toplam vaka sayısının 7 bin 979'a yükseldiğini duyurdu.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda çalışan 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.