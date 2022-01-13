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KKTC'de son 24 saatte 788 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

KKTC'de son 24 saatte 788 Kovid-19 vakası tespit edildi

13.01.2022 22:10
KKTC'de son 24 saatte 788 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 788 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 44 bin 926'ya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 788 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 44 bin 926'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 443 Kovid-19 testi yapılırken, 788 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti ve 650 kişi taburcu edildi. Ülkede 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 11 hasta bulunuyor.

Toplamda 44 bin 926 vakanın görüldüğü KKTC'de, şimdiye kadar virüs nedeniyle 148 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC'de genelinde son 24 saatte 2 bin 700 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 3 bin 103 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte yapılan 122 bin 16 test sonucunda 3 bin 103 vaka görüldü ve 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 672'ye, toplam vaka sayısı ise 218 bin 374'e yükseldi.

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Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de son 24 saatte 788 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de son 24 saatte 788 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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