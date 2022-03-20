KKTC'de son 46 yılın "en soğuk" mart ayı yaşanıyor - Son Dakika
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KKTC'de son 46 yılın "en soğuk" mart ayı yaşanıyor

20.03.2022 12:10
KKTC'de son 46 yılın "en soğuk" mart ayı yaşanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bu yıl mart ayında sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20 santigrat derecenin altında seyrettiğini belirterek son 46 yılın "en soğuk" mart ayının yaşandığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bu yıl mart ayında sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20 santigrat derecenin altında seyrettiğini belirterek son 46 yılın "en soğuk" mart ayının yaşandığını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Buran, "Mart ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin (20 santigrat derece) altında seyrediyor. Geçmiş yıllara baktığımız zaman neredeyse ayın tamamında normalinden düşük sıcaklıkların yaşandığı bir yıl yok. İlk kez yaşıyoruz. Bu yıl mart ayında ortalama sıcaklık son 46 yılın 'en düşük' seviyesinde seyrediyor." dedi.

Buran, Kıbrıs genelinde 13 Mart'taki kar yağışının, son 46 yılın mart ayında Ada genelinde kaydedilen ikinci kar yağışı olduğunu söyledi.

13 Mart'taki kar yağışını iklim değişikliğine bağlamanın "yanlış" olacağını ifade eden Buran, Meteoroloji Dairesinin iklim değişikliğinin Ada üzerindeki etkilerini izleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Buran, iklim değişikliğinin, kısa süreli şiddetli yağışlar, şehirlerde seller, şiddetli rüzgar ve fırtınalar, kurak dönemler ve toz taşımı olarak bölgede etkilerini hissettirdiğini sözlerine ekledi.

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Meteoroloji, Kıbrıs, Türk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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