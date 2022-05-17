KKTC'de son yılların en kurak nisanı yaşandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, ülkede nisan ayında hiç yağış görülmediğini belirterek, uzun yıllardır böyle kurak bir nisan yaşanmadığını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalarda bulunan Buran, yarı kurak geçen sonbahar ile kışın ardından yaz aylarında sıcaklığın mevsim normalleri civarında veya yarım ila bir derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Buran, kuzeyden gelen serin ve nemli havanın mayıs sonuna kadar etkili olmasının, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 30, sahillerde ise 25 derece veya altında seyretmesinin, aralıklarla sağanak geçişlerinin beklendiğini söyledi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmadan en çok etkilenen bölgelerden birinin de Kıbrıs'ın bulunduğu Akdeniz Havzası olduğunu anımsatan Buran, mayıs boyunca toz taşınımının da aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Nisanda hiç yağış kaydedilmediğini de belirten Buran, "Uzun yıllardır böyle kurak bir nisan yaşamadık." diye konuştu.