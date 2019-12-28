KKTC'de STK'lerden BM'ye "Doğu Türkistan" mektubu - Son Dakika
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KKTC'de STK'lerden BM'ye "Doğu Türkistan" mektubu

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren 15 sivil toplum kuruluşu (STK), Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan uygulamalara dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine mektup gönderdi.

KKTC'de STK'lerden BM'ye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren 15 sivil toplum kuruluşu (STK), Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan uygulamalara dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine mektup gönderdi.

Lefkoşa'daki ara bölgede toplanan STK temsilcileri, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek, STK'ler adına yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'da bir insanlık dramı yaşandığına, dünyanın da buna sessiz kaldığına vurgu yaptı.

Gürlek, uluslararası toplumu, vatanlarından uzaklaştırılmış ve seyahat özgürlüğü elinden alınmış Uygur Türklerinin gördüğü muameleye karşı ses çıkarmaya davet etti.

STK'lerin mektubu KKTC Dışişleri Bakanılığı aracılığıyla BM'ye teslim edilecek.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Birleşmiş Milletler, Doğu Türkistan, Kıbrıs, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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