- KKTC'de taksicilerden kabaklı eylem - Son Dakika

- KKTC'de taksicilerden kabaklı eylem

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birleşik Taksiciler Birliği, korsan ve kaçak taşımacılığın önlenmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde kabak ve salatalıkla eylem yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birleşik Taksiciler Birliği, Taksiciler Birliği hükumetin uzun süreden beridir yaşanan sorunlara kayıtsız kaldığını, çözüm için Motorlu Araçla Yolcu Eşya Denetim Değişiklik Yasası'nın ivedilikle hayata geçirmesini talep etti. Birleşik Taksiciler Birliği yaklaşık 500 taksi ile bakanlık önüne gelerek, "Dayanacak ne gücümüz ne de sabrımız kaldı", "gayri resmi kaçak taşımacılığa hayır", "otel ve korsan taşımacılığına hayır" "Okumuş hırsız istemiyoruz" "Bu devlet hırsızdan yana mı? Doğru çalışandan yana mı" Taksici dilenci oldu" yazılı pankartlar açarak tepkilerini dile getirdi. Birlik Başkanı Muhammed Biberoğlu eylemde yaptığı konuşmada, taksicilerin haklarını aramak için buraya geldiklerini ifade ederek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ı taksicilerin sesini duymaya çağırdı. Taksiciler ile ilgili yasanın yarım kaldığını ve Bakanlar Kurulundan geçirilmediğini ifade eden Biberoğlu, amaçlarının korsan taksiciliğin engellenmesi olduğunu söyledi.

Yasal düzenleme için bakanlık ile çalıştıklarını ancak hayata geçirilmediğini belirten Biberoğlu, taksi sektörüne karşı duyarsız kalındığını savundu, yasanın taksi sektörünün geleceği için bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

Turistik taşımacılığın da önlenmesini isteyen Biberoğlu, taksilere takılmak istenen taksimetrelerin ise kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Biberoğlu, "T" izinlerinin verilmesini de eleştirerek, polis genel müdürlüğü ve Bakanlığı haksız kazanç sağlayanlara karşı aktif denetleme yapmaya çağırdı, bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda eylemin süresiz devam edeceğini kaydetti.

Daha sonra bir grup taksici eylem esnasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile bir araya gelerek sorunlarını aktardı.