KKTC'de telefon dolandırıcılığı yapan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son zamanlarda Türkiye uzantılı telefon numaraları kullanarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 4 telefon dolandırıcısı, polisin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye uzantılı telefon numaraları kullanarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, polisin yaptığı operasyon sonucu Girne'de yakalandı. Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından uzun süredir teknik takipte olan 4 kişilik şebeke, vatandaşları arayarak hesaplarının Fetullahçı terör örgütü (FETÖ/PDY) tarafından oynama yapıldığı ve hesapta bulunan paraların seri numaralarının inceleneceği yalanıyla kandırarak dolandırıyordu.

Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan zanlılar Seda A., Sema T., Aziz A. ve Sinan Emre A.'nın soruşturma amaçlı 3 gün gözaltında kalmasına karar verildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı ve zanlıların KKTC'deki ve Türkiye'deki bağlantılarının tespit edildiği bildirildi.

KKTC polisi, son zamanlarda artan bu tarz telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyararak, bu tarz durumlarda güvenlik güçlerine şikayette bulunmaları çağrısında bulundu. - GİRNE