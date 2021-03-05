KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret - Son Dakika

KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret

05.03.2021 20:31
KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunanan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Komisyonu heyeti Maraş bölgesini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunanan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Komisyonu heyeti Maraş bölgesini ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Dışişleri Komisyonu heyeti kısmi olarak açılan Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu. Kılıç ve beraberindeki heyet, Maraş'ın ziyarete açılan bölümü gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, heyete Maraş'ın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette heyete Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da eşlik etti.

BİTLİS ŞEHİTLERİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

MARAŞ'TA TÜM İNSANLIK GÜZEL ANILAR YAŞAYACAK

Maraş'ın kısmi olarak açılması KKTC'nin haklarıyla alakalı olarak Türkiye'nin hangi düşüncede olduğunu ve hangi yol üzerinde ilerlediğini  açıkça tüm dünyaya göstermiş olduğunu ifade eden Kılıç, Maraş'ı tüm adadaki yaşayanların faydalanabileceği bir alan olarak gördüklerini söyledi.

Kılıç yaptığı değerlendirmede, "İnşallah tüm insanlık burayı önümüzdeki zaman içerisinde güzel günlerde güzel anılar yaşayarak kullanacaktır." ifadelerine yer verdi. KKTC'de temaslarda bulunan Dış İlişkiler Komisyonu heyeti bu gece yarısı Ankara'ya dönecek. TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinde Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra  Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin bulunuyor.

KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret
KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret
KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret

Kahramanmaraş, Milletvekili, Kıbrıs, TBMM, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'de temaslarda bulunan TBMM heyetinden Maraş'a ziyaret - Son Dakika Dünya


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