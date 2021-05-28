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KKTC'de tescillenen ilk arpanın hasadı yapıldı - Son Dakika

KKTC'de tescillenen ilk arpanın hasadı yapıldı

28.05.2021 16:32

- KKTC'de tescillenen ilk arpanın hasadı yapıldı KKTC'de 'Beşparmak' adıyla tescillenen arpanın ilk hasadı Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen törenle gerçekleşti.

- KKTC'de tescillenen ilk arpanın hasadı yapıldı

GÜZELYURT - KKTC'de 'Beşparmak' adıyla tescillenen arpanın ilk hasadı Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen törenle gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez arpa tescili yapıldı. Yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşit olan ve ismi Kıbrıs "Beşparmak" dağları adı ile tescillenen arpanın ilk hasadı bugün Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende ilk hasadı KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptı. Biçerdövere binerek, hasadı gerçekleştiren Çavuşoğlu'na Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ile çok sayıda davetli katıldı.

KKTC'nin ilk tescilli arpası olan "Beşparmak", KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nce finansal destek sağlanan proje kapsamında, 2013'ten beri araştırma ve adaptasyon çalışmaları sonucunda Türkiye Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Enstrümantal Araştırma Enstitüsü'nce tescillendi.

Çavuşoğlu: "Üretim alanında yeni bir tarih yazılıyor"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, KKTC'de üretim alanında yeni bir tarih yazıldığını vurgulayarak, KKTC'de ilk kez bir tohumun, uluslararası standartlarda tescili yapılacak aşamaya geldiğini söyledi. 2013 yılında başlayan çalışmaların 8 sene sonra hasat aşamasına geldiğini anlatan Çavuşoğlu, tohumun "Beşparmak" olarak isimlendirilip, tescillendiğini kaydetti. Tohumun dış dünyadan getirilen tohumdan geriliği olmadığını belirten ve hatta birçok konuda daha iyi durumda olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, tohumun kardeşlenmesine, kurak yıllarda en küçük başaklarda bile tane vermesine ve olgunlaşmış başaklarda en az 1'e 60 hatta daha yüksek bir rakam tane vermesine dikkat çekti.

Nazım Çavuşoğlu, Beşparmak cinsi arpadan, yağmurun iyi olduğu yıllarda dönüm başına 900 kiloya kadar verim sağlayacağını bildirdi. Çavuşoğlu, mevcut deneme arazisinde hiçbir destekleme yapılmadan beklentinin 500 kilo civarında ürün vermesi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bazı deneme sahalarında ise bunun 400 ile 600 kilo arasında olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, gerek sap oranı gerekse tane oranı ve kılçıktaki kırılma kolaylığının ve erken hasat edilebilmesinin, bu arpanın KKTC üreticilerine bir müjde olarak verilebilecek bir ürün çeşidi olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Beşparmak"ın KKTC üreticilerine, çiftçilerine ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, projeye katkı koyanlara teşekkürlerini sundu. "Umut ederim burada elde edeceğimiz tohumla gelecek yıl tohumu çok daha yüksek seviyeye çıkaracağız" diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, bu tür arpanın kuraklıktan en az etkileneceği şekilde verim sağlayacağını belirtti.

Kelle: "Geleceğimize umut ekiyoruz"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de Güzelyurt'un kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, Güzelyurt'un tarımda ülkenin merkezi olacağını dile getirdi. Türkiye'den gelen su sayesinde Güzelyurt'un önem kazandığını ifade eden Kelle, gelen suyla ülkenin bitki deseninin yeniden şekilleneceğini, Güzelyurt'un büyük bir katma değer oluşturacağını söyledi. Ülkede ilk kez böyle bir tescil yapıldığını ve tescilli tohumun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Kelle, ülkede yüzde 10'a varan sertifikalı tohumculuk yapıldığını, bunun da büyük oranda buğdayda olduğunu dile getirdi. Kurak ve sıcak bir ülkede yaşandığına dikkat çeken Kelle, tohumların sadece kuraklığa değil, sıcaklığa da dayanıklı olması gerektiğini söyledi.

KKTC'de tescillenen ilk arpanın hasadı yapıldı
KKTC'de tescillenen ilk arpanın hasadı yapıldı
KKTC'de tescillenen ilk arpanın hasadı yapıldı
KKTC'de tescillenen ilk arpanın hasadı yapıldı

NAZIM ÇAVUŞOĞLU, Kıbrıs, Tarım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KKTC'de tescillenen ilk arpanın hasadı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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