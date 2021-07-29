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KKTC'de TİKA'nın desteğiyle çini, seramik taş oyma atölyesi açıldı - Son Dakika

KKTC'de TİKA'nın desteğiyle çini, seramik taş oyma atölyesi açıldı

29.07.2021 14:36
KKTC'de TİKA'nın desteğiyle çini, seramik taş oyma atölyesi açıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Esentepe Belediyesi iş birliğinde çini, seramik ve taş oyma atölyesi açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Esentepe Belediyesi iş birliğinde çini, seramik ve taş oyma atölyesi açıldı.

Esentepe bölgesindeki Karaağaç İlkokulunda yer alan atölyenin açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ve diğer yetkililer katıldı.

Çini, seramik ve taş oyma atölyesinin açılışı öncesinde, yine Karaağaç İlkokulu bahçesinde bulunan kayıp Kıbrıs Türkü Milletvekili Cengiz Ratip'in büstünün açılışı yapıldı. Törene, Ratip'in ailesi de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün çok mücadeleler verdiğini, kayıplar yaşadığını ve bu acı hatıraları gelecek kuşaklara aktarmaya devam ettiklerini ifade etti.

Tatar, "Cengiz Ratip, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir milletvekiliydi. Bir milletvekili bu şekilde katlediliyor ve sonra Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yönetenler, onun naaşını bile bulup ailesine teslim etmekten aciz. Bunu hep kınadık." dedi.

Kıbrıs'ta mücadelelerin devam ettiğini söyleyen Tatar, "Kıbrıs'ta iki eşit halkın var olduğu noktasında ortaya koyduğumuz yeni iradenin de kabul edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Artık federasyon defteri kapanmıştır, Türkiye'nin iki ayrı bağımsız ve egemen devletin olduğunu bütün dünyaya haykırmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Tatar, KKTC tarafından kapalı Maraş'ın açılımıyla ilgili ezber bozan bir siyaset yürütüldüğünü de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kadınlarımıza yönelik böyle bir atölyenin açılmasında TİKA'ya, Türkiye'nin Büyükelçisi ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

KKTC Başbakanı Saner de çok güzel iki töreni birlikte yaşadıklarını belirterek yerel yönetimlerin, merkezi yönetime göre her zaman halka daha çok temas etme şansına sahip olduğunu, merkezi ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesini çok önemsediğini söyledi.

Saner, "Bugün çok anlamlı bir çini seramik atölyesinin açılışını TİKA ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Ana vatan Türkiye'nin TİKA kuruluşuna da teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Açılan atölye ile kadınların el emeği ve göz nurunun pazarlanacağını ve gelir edileceğinin altını çizen Saner, böylelikle aile bütçesine katkı yapılacağını söyledi.

"Bugüne kadar yapılanların dışında projeler bekliyoruz"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ise merhum Ratip'in anısına gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı herkese teşekkür ederek Ratip'in büstünün böyle güzel bir eserin önünde yer alacak olmasının da çok önemli bir minnet göstergesi olduğunu vurguladı.

Son bir buçuk yıldır TİKA'nın KKTC'de bazı programlar yaptığını hatırlatan Başçeri, TİKA'ın kadınların ekonomiye kazandırılması ve gençlerin girişimci ruhunun canlandırılması için bazı projeler yürüttüğünü ifade etti.

Başçeri, "KKTC'den belediyelerin, çeşitli kesimlerin ve STK'lerin TİKA'nın kapısını çalmasını bekliyoruz. Ancak kıstas belli, bugüne kadar yapılanların dışında projeler bekliyoruz." dedi.

Büyükelçi Başçeri, Esentepe'deki çini, seramik taş oyma atölyesinde emek verecek herkese teşekkür etti.

TİKA Lefkoşa Temsilcisi Küçükpınar da Esentepe Belediyesi ile iş birliği yaparak atölyenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek burada yapılacak eğitimlerde emeği geçecek herkese teşekkürlerini iletti.

TİKA'nın, faaliyet gösterdiği 100 kadar ülkede, kadını önceleyen ve kadın istihdamına yönelik hareket ettiğini belirten Küçükpınar, TİKA Lefkoşa Program Ofisinin bir buçuk yılda KKTC'de 5 kadın istihdamı programı yürüttüklerini kaydetti.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi ve Esentepe iş birliğinde hayata geçirilen, çini ve seramik taş oyma atölyesiyle bölgedeki ev hanımlarının ekonomiye katılması hedefleniyor.

Türkiye, Seramik, Kıbrıs, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de TİKA'nın desteğiyle çini, seramik taş oyma atölyesi açıldı - Son Dakika


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