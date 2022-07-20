KKTC'de TMT Mücahitler Derneğinin temsilcileri, Büyükelçi Başçeri'yi ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Veli Koreli ve dernek üyeleri, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi ziyaret etti.

Büyükelçi Başçeri, Koreli ile TMT Mücahitler Derneği Lefke Şube Başkanı Ahmet Ced, Yeşilırmak Şube Başkanı Rauf Özhun ile Gençlik Kollarından oluşan heyeti elçilikte kabul etti.

Başçeri, TMT Mücahitler Derneği, mücahitlere ve gençlere teşekkür etti.

Ana vatan Türkiye'nin her şartta Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu belirten Başçeri, iki ülke arasındaki birliğin daha da güçleneceğini söyledi.

Lefke Şube Başkanı Ced, Türkiye'ye sarsılmaz bir bağla bağlı olduklarını belirterek iki ülke arasının kimsenin giremeyeceğini vurguladı.

Ced, TMT ruhunun Kıbrıs Türk halkında var olmaya devam ettiğini de kaydetti.

Yeşilırmak Şube Başkanı Özhun da Başçeri'ye kendilerine verdiği desteklerden ve gösterdiği ilgiden ötürü minnettar olduğunu söyledi. Görüşme, anı fotoğrafının ardından son buldu.