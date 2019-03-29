Son Dakika Haberleri: KKTC'de Trafik Kazası: 2 Ölü

KKTC'de Trafik Kazası: 2 Ölü

35 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KKTC'de Trafik Kazası: 2 Ölü, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KKTC'de Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında C.O idaresindeki MM 997 plakalı araç karşı şeride geçerek M.Y. yönetimindeki KS 576 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 42 yaşındaki C.O ve 34 yaşındaki T.K hayatını kaybederken İ.Ö ve M.Y ise ağır yaralandı.

KKTC polisi, C.O'nun kullandığı MM 997 plakalı arabanın, dikkatsizlik sonucu yolun sağından refüjü geçerek karşı şeride girdiğini o sırada Mağusa istikametinden gelen 33 yaşındaki M.Y'nın kullandığı KS 576 plakalı araçla çarpıştığını belirtti. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor. Polisin olayla ile ilgili incelemesi devam ediyor. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Gazimağusa, 3. Sayfa
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