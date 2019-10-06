Son Dakika Haberleri: KKTC'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
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KKTC'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ulukışla- Turunçlu anayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz isimleri öğrenilemeyen TGK 952 plakalı araç ile HF 388 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde kazada 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralı olduğunu belirledi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybedenler ise hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

KKTC'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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