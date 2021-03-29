KKTC'de turizm faaliyetleri "Kapalı Devre" olarak 12 Nisan'da başlayacak - Son Dakika

KKTC'de turizm faaliyetleri 12 Nisan tarihi itibariyle "Kapalı Devre" sistemi ile başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Üst Kurulu ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde charter ve tarifeli seferleri kapsayan "kapalı devre" turizm faaliyetleri ile ilgili belirlenen kriter ve tedbirleri açıkladı. Yazılı açıklama yapan Turizm Bakanı Ataoğlu, belirlenen koşullar ve tedbirler kapsamında, "Kapalı Devre" turizm faaliyetlerine 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlanacağını açıkladı. Karar göre, kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacak ve ülkeye girecek turistlerin, çift negatif PCR sonucunu ibraz etmesi gerekecek. Ataoğlu, Mayıs ayına yönelik olarak da turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi için, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile Çarşamba günü toplantı gerçekleştireceklerini, alınacak kararları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. KKTC'ye gelecek olan turistler ve turizm konaklama tesisleri çalışanları tesis dışına çıkamayacak. Çalışan dışında turizm konaklama tesisine dışarıdan giriş yapılmayacak.

Açıklamada, "Kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacak. Ülkeye girecek turistler, çift negatif PCR sonucunu ibraz etmek zorunda olacak. Otel rezervasyonları, acenteler aracılığı ile yapılacak. KKTC'ye gelecek olan turistler, acenteler aracılığı ile yapmış oldukları konaklama tesisleri dışına çıkmayacak. KKTC'ye gelen turistler, Kuzey Kıbrıs Turkcell aracılığı ile geliştirilen ve kontrolü Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılacak elektronik bileklikler aracılığı ile rezervasyon yapılan turizm konaklama tesislerinin dışına çıkılmayacak" ifadelerine yer verildi.

Belirlenen kriter ve tedbirlere uymayanlara ceza uygulanacak.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)