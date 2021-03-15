- KKTC'de turizm sektörü çalışanları yeniden sokağa indi - Son Dakika

- KKTC'de turizm sektörü çalışanları yeniden sokağa indi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm sektörü çalışanları, Girne'nin ardından başkent Lefkoşa'da korona virüs salgınına yönelik alınan önlemler nedeniyle aylardır çalışamadıkları ve bu süreçte hükümetten destek alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle çeşitli ülkelerde çok sayıda iş alanında kapanmalar olurken, KKTC'de de turizm sektörü salgın nedeniyle büyük zarar gördü. KKTC'de 3 bin turizm sektörü çalışanı, aylardır çalışamadıkları ve bu süreçte hükümetten gerekli maddi desteği alamadıkları gerekçesiyle turizm kenti Girne'nin ardından başkent Lefkoşa'da sokaklara döküldü. Lefkoşa'da meclis önünde toplanan turizm çalışanları, ellerindeki pankartlarla bir an önce turizme dayalı kapıların kontrollü açılmasını ve turizm sektörünün başlaması yönünde hükümetten adım atılmasını istediler.

Protestoya katılan Emre İzmirli, "Bir yıldan beri kapalıyız. Ne devletin desteği var ne de yardımı, bu süreçte ailemizin destekleri ile geçinmeye çalışıyoruz. 7 yıldır Kıbrıs'ta yaşıyorum ve artık geçinemiyoruz" dedi.

Göstericilerden Destan Işık ise, "Bir yıldır açız, artık tükendik. Herkes birikimlerini bitirdi. İnsanların çoluğu çocuğu var. Turizmin kontrollü açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Protestoya katılan Emre Kaya, "Son bir yıldır çalışmıyoruz. Ailemiz var, elektrik, su tüm bunlar var. Nasıl geçineceğimizi hiç kimse sormuyor. Mecliste karar almak kolay, fazlası ile mağduruz" dedi.

Protestoculardan Ahmet Çakan ise, "Bir yıldır kapalıyız, bir yılda eve üç defa maaş girdi. Evimize ekmek götüremiyoruz. Başka bir yerden hiçbir gelirimiz de yok, devletin desteğini yanımızda göremedik. Biran önce turizme dayalı kapıların kontrollü açılmasını ve turizm sektörünün başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.