KKTC'de turizmcilerden tabutlu, şezlonglu eylem - Son Dakika

KKTC'de turizmcilerden tabutlu, şezlonglu eylem

Doğu Akdeniz'in incisi ve turizm cenneti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) turizm işletmecileri hükümete karşı protesto düzenledi.

KKTC'de turizmcilerden tabutlu, şezlonglu eylem, System.String[]

Doğu Akdeniz'in incisi ve turizm cenneti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) turizm işletmecileri hükümete karşı protesto düzenledi. Eylemde "KKTC turizmi" tabut ile temsil edilirken, göstericiler şezlonglarla KKTC Başbakanlık binasına dayandı.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde karantina ve seyahat yasaklarının kalkmasına rağmen bir çok ülkede  turizm sektörü zor günler geçiriyor.turizm cenneti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet, turizm sektörüne karşı gerekli önlem planı oluşturmadığını gerekçesiyle turizm işletmecileri tarafından protesto edildi. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Başbakanlık önünde eylem yaptı. Eyleme, Otelciler Birliği ile turizm sektörüyle ilgili diğer meslek grupları temsilcileri destek verdi.

TABUTLAR VE ŞEZLONGLARLA BAŞBAKANLIK BİNASINDA TOPLANDILAR

Eylemciler, ülke turziminin öldüğüne dikkat çekmek için üzerinde "KKTC Turizmi" yazan tabutu cenaze marşı eşliğinde Başbakanlık önüne bıraktı. Başbakanlık binasının önünde toplanan eylemciler, "Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz", "Tekrar turizm" sloganları attı.

Başbakanlık önüne her kabine üyesi için şezlong getiren eylemciler, ülkeye olan uçuşların durdurulmasını protesto etti.

BAŞBAKAN TATAR: PROTESTOYU DOĞRU BULMUYORUM

KITSAB Başkanı Orhan Tolun eylemcilere hitap ettiği konuşmada, "Ülkeye 1 milyon 100 turist getiren, ekonomiye yüzde 60 katkı sağlayan ve 54 sektöre iş imkanı yaratan bizleri yok sayamazsınız. Bu tsunaminin ilk dalgalarıdır" dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da yapılan eylemi doğru bulmadığını açıkladı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'de turizmcilerden tabutlu, şezlonglu eylem - Son Dakika Dünya

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